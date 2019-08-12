https://static.news.ru/photo/960cc6f2-bd00-11e9-8067-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко (в центре) Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата «Прямого» канала, инициатором которого является господин Портнов, — цитирует его « Интерфакс ».

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к собственности или управлению телеканалом. Экс-президент добавил, что его команда будет делать всё, чтобы предотвратить вторжение в информационное пространство Украины ресурсов, средств и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

Ранее, как писал News.ru, Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямой».