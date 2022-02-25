Попавшие под санкции банки заявили, что обладают достаточной ликвидностью

Ряд российских банков — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» — выпустили заявление о том, что обладают достаточной ликвидностью, передаёт РИА Новости. В кредитных организациях отметили, что ограничений на снятие наличных нет, они координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно, — говорится в заявлении банков.

Там добавили, что у финансовых организаций достаточно ликвидности для удовлетворения спроса. Клиенты банков могут без ограничений снять наличные в банкоматах и в отделениях.

Ранее президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи с военной операцией России на Украине. В частности, Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие».

Ранее экономист Константин Двинский заявил, что санкции США против российских банков не повлияют на жизнь россиян. Ограничения на ВТБ и Сбербанк могут привести разве что к проблемам с валютными счетами, отметил он. При этом внешняя торговля, по мнению экономиста, может продолжаться, как и раньше, через филиалы иностранных банков.