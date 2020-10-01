Помпео: США призвали Баку и Ереван «дать задний ход» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b4310876-0432-11eb-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

США напрямую обратились к властям Азербайджана и Армении с призывом прекратить огонь в Нагорном Карабахе, заявили госсекретарь Майк Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США провели прямые контакты с руководством обеих стран и хотят, чтобы те «дали задний ход», прекратив огонь в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это, — сказал Помпео.

Он добавил, что США негативно относятся к любому внешнему вмешательству в этот конфликт и полагают, что другие страны должны «оставаться в стороне».

Как сообщал NEWS.ru, президенты России, США и Франции 1 октября сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху, призвав Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Об обстрелах практически одновременно заявили как в Азербайджане, так и в Армении. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее к прекращению огня в Нагорном Карабахе призвали члены СБ ООН, а также МИД России. Позднее президент России Владимир Путин связался со своим армянским коллегой Николом Пашиняном и заявил, что в Москве обеспокоены обострением ситуации.