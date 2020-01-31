https://static.news.ru/photo/cd93b0d6-441e-11ea-8594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Иран понесёт ответственность за сбитый самолёт украинских авиалиний.

Я надеюсь, что Иран понесет ответственность за свои действия и за потерянные жизни украинцев, — заявил Помпео во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Украинский президент поблагодарил Вашингтон за помощь и поддержку. По его словам, слаженная работа во время трагедии стала «показательным примером сотрудничества с США».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана. Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что воздушная машина была сбита расчётом ПВО по ошибке. Погибли 176 человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.

NEWS.ru писал, что чёрные ящики, разбившего украинского самолёта останутся в Иране. Они будут дешифрованы и отданы на изучение Министерству дорог и городского развития страны.