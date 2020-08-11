Помпео прилетел в Чехию обсудить возросшую активность России и Китая

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео 11 августа прибыл в Чехию с рабочим визитом.
Специальный борт совершил посадку в международном аэропорту Праги имени Вацлава Гавела. Члены делегации вышли из лайнера в защитных масках, а госсекретарь и его супруга — без них,
Главными темами переговоров станут перспективы сотрудничества Соединённых Штатов и Чехии в области безопасности и торговли, развитие 5G-сетей, а также ситуация в мире и Европе с учётом роста активности РФ и КНР на международной арене,
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение страны вывести войска из Германии никак не повлияет на способность Вашингтона сдержать Россию. Он отметил, что РФ не приветствует решение о переброске американских солдат ближе к её границам, поскольку видит в этом угрозу, писал NEWS.ru.
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