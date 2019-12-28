https://static.news.ru/photo/ccff4576-295d-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Отчёт о пытках» Фото: imdb.com

Госсекретарь США Майкл Помпео после просмотра фильма «Отчёт о пытках» вступился за сотрудников ЦРУ. Картина рассказывает о расследовании фактов жестоких методов допроса, в том числе применения пыток, которые Центральное разведывательное управление применяло к подозреваемым в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года.

Чтобы внести ясность: плохие парни — это не бойцы нашей разведки. Плохие парни — это террористы. Всем моим бывшим коллегам и всем патриотам из ЦРУ: Америка поддерживает вас, защищает вас и всегда готова прийти на помощь. Как и я, — написал Помпео в Twitter , подчеркнув, что это художественный фильм.

I watched “The Report.” Fiction. To be clear: the bad guys are not our intelligence warriors. The bad guys are the terrorists. To my former colleagues and all of the patriots at @CIA who have kept us safe since 9/11: America supports you, defends you and has your back. So do I. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 декабря 2019 г.

Майкл Помпео возглавлял ЦРУ в период с января 2017 года по апрель 2018 года. На этом посту его сменила Джина Хэспел.

В 2014 году сенат США опубликовал свой отчёт о пытках, применяемых американскими спецслужбами. После этого, 17 декабря того же года Европейский центр конституционных прав и прав человека выдвинул обвинения против неизвестных сотрудников ЦРУ. Но за полгода до этого, в июне, Европейский центр призвал генпрокурора Германии выдать ордер на арест Джины Хэспел. В Старом Свете практически не сомневались, что именно она виновна в пытках в Таиланде, писал NEWS.ru.