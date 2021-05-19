Польский пассажирский самолёт подал сигнал о захвате

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Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737-86X ВВС Польши сообщили о захвате самолёта. Об этом написал портал OpenSky Alerts.

Самолет ВВС Польши был захвачен и теперь движется на запад, в сторону Атлантического океана. Неизвестно, сколько человек находится на борту, и есть ли среди них американские граждане, — указано в сообщении источников.

Известно, что диспетчер получил специальный код 7500, который означает, что самолёт захватили. В настоящее время воздушная машина пролетает над территорией Польши, недалеко от границы с Чехией. Других подробностей инцидента пока нет.

Польские СМИ в свою очередь предположили, что произошедшее может быть частью военных учений, которые стартовали в Польше некоторое время назад. Пока по факту случившегося нет никаких официальных комментариев.

25 марта злоумышленник захватил в Мавритании самолёт, который стоял в аэропорту города Нуакшот. Пассажиров на борту не было. Захватчик потребовал от правительства страны компенсацию, он разговаривал с силовиками на английском языке.