Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией

Польша решила приостановить с 21 ноября грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Государственный пограничный комитет Белоруссии получил официальное уведомление, говорится на официальной странице ведомства в Telegram-канале. Накануне власти Польши предупреждали белорусскую сторону, что закроют пункт пропуска, если ситуация с мигрантами не стабилизируется.

Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», — сказано в сообщении.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее сообщалось, что Варшава потребовала от Минска к 21 ноября стабилизировать ситуацию, связанную с пребыванием на белорусско-польской границе нелегальных мигрантов.

По информации премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч. Он отметил, что если поток нелегальных мигрантов удастся остановить, то Евросоюз сможет помочь им вернуться на родину.