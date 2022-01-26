Польша попросила ФРГ отказаться от «Северного потока — 2»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в Польше сомневаются насчёт надёжности Германии в ситуации вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2», а также как можно скорее дать разрешение Эстонии на поставки гаубиц Украине, цитирует слова политика агентство DPA .

В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте. Есть сомнения в том, что на Берлин можно положиться. Я бы хотел, чтобы эти сомнения не усилились, но ослабли. Мы нуждаемся в ясных сигналах со стороны Германии, — сообщил он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к минским договорённостям. Бербок также добавила, что Германия готова к диалогу с Россией относительно общей безопасности в Европе.

При этом на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек также заявил, что Германия не имеет обязательств платить компенсацию в том случае, если регулятор признает «Северный поток — 2» не соответствующим праву ЕС. По его словам, когда сертификация газопровода возобновится, будет принято решение о том, есть ли условия для выдачи разрешения на прокачку газа в соответствии с германскими и европейскими правилами.

Один из немецких инвесторов строительства «Северного потока — 2» — концерн Uniper — сообщил, что сертификация трубопровода должна быть завершена летом 2022 года.