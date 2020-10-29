Польша пляшет под Дуду Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда пообещал привлечь экспертное сообщество к стабилизации ситуации в стране, где уже неделю продолжаются протесты из-за закона об абортах. Демонстрации охватили все регионы, работницы некоторых предприятий уже бастуют. Более того, к протестному движению примыкают самые разные силы, а выступления носят яркий антиправительственный характер. В этих условиях польские власти иногда весьма жёстко разгоняют демонстрации, и подобное поведение руководства страны опасно не только для самой республики.

Ещё 22 октября Конституционный суд (КС) Польши признал несоответствующими закону аборты в случае патологий у плода. Дискуссия на эту тему идёт в республике уже давно: польское законодательство в данном вопросе одно из самых жёстких в Европе. Так, до недавнего времени прерывание беременности допускалось только в трёх случаях: если речь шла об угрозе жизни матери, если зачатие стало результатом изнасилования или если были обнаружены патологии. Сейчас осталось лишь два первых варианта.

Выступления против пересмотра закона об абортах случались и раньше, однако после решения КС они приобрели беспрецедентный характер как по масштабу, так и по длительности. Спустя несколько дней с начала протестов сотрудницы ряда предприятий объявили всеобщую забастовку и уже к концу недели часть из них не вышли на работу. А на 30 октября протестующие анонсировали общенациональную демонстрацию.

Массовость движения в Польше на первый взгляд может вызвать удивление, учитывая специфичность повода. Однако проблема для официальной Варшавы в том, что у разных слоёв населения накопились и другие претензии и причины для недовольства. Так, ещё до решения КС, в республике с сентября расширяется протестная активность фермеров, которых возмутил новый закон о защите животных, предусматривающий, в частности, запрет на разведение пушных зверей. Сейчас фермерское движение фактически сливается с теми, кто выступает за либерализацию закона об абортах. К двум этим категориям можно добавить и антиклерикальную часть польского общества, что видно по атакам на костёлы и срыванию церковных служб в последние дни. Требования протестующих приобретают уже не частный характер: это фактически выставление счёта власти, которая упорно отказывается идти на какой-либо диалог и компромисс.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

На этом фоне польское руководство лишь усугубляет ситуацию. Так, в ходе разгона демонстраций силовиками уже был применён слезоточивый газ, а в некоторых городах люди жаловались на избиения группами неопознанных людей. Это, в свою очередь, порождает подозрения относительно того, что власти прибегают к помощи своих «титушек», как это делало украинское руководство во время народных выступлений 2013–2014 годов.

Президент республики Анджей Дуда лишь 29 октября впервые прокомментировал протесты, выразив надежду на то, что КС предоставит время на доработку резонансного законодательного положения. В то же время реакция других представителей власти более показательна. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий крайне резко высказался о народных демонстрациях.

То, что происходит в публичном пространстве, — эти акты агрессии, варварства, вандализма — абсолютно недопустимо, — подчеркнул глава правительства.

Примечательно в этом контексте то, что ранее Моравецкий также комментировал протесты, но не в своей стране, а в сопредельной Белоруссии. И тогда тон его высказываний был совсем иным: он говорил о людях, которые «побороли свой страх и показали, что хотят принадлежать к Европе свободных и демократичных народов».

Александр Лукашенко president.gov.by

Подобная двойственная риторика делает уязвимой позицию не только Варшавы, но и всего Евросоюза: белорусский президент Александр Лукашенко любые претензии в свой адрес может (и наверняка будет) парировать, кивая на Польшу, где власти отказывают гражданам в праве на протест. Фактически польское руководство сейчас дискредитирует общеевропейские заявления в адрес официального Минска, и вопрос в том, что на это сможет ответить Брюссель. За Варшавой уже давно закрепилась репутация «трудного ребёнка», который крайне неохотно прислушивается к партнёрам по ЕС если вообще это делает. Однако при нарастании протестов, вероятно, Брюссель попытается использовать рычаги влияния (в первую очередь, экономические), чтобы вынудить польские власти пойти на уступки демонстрантам.