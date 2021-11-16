Польша обвинила Белоруссию в нападении мигрантов на силовиков

Районная прокуратура Сокулки в Польше приступила к расследованию нападения мигрантов на полицейских и пограничников. При этом польская сторона обвинила Белоруссию, которая якобы спровоцировала это нападение, сообщает телеканал Polsat News.

О ситуации на границе сообщил главный комендант полиции Ярослав Шимчик. По его словам, в ходе столкновений на границе Польши и Белоруссии пострадали 12 человек, среди которых были девять полицейских и одна женщина, которой попали камнем в голову.

По словам Шимчика, вещи, которыми кидались мигранты, оставлены в качестве вещественных доказательств. Комендант заявил, что в столкновении участвовали белорусские спецслужбы. По его словам, силовики были вынуждены использовать водомёты против беженцев, так как газовые баллоны оказались неэффективны из-за большого расстояния. При этом все действовали по ситуации.

Представитель польской стороны отметил, что это нападение мигрантов на полицейских было «хорошо спланированной акцией» со стороны Белоруссии. А сотрудники белорусских спецслужб были среди наиболее агрессивных людей.

Госкомитет Белоруссии, в свою очередь, сделал заявление, что использование польскими силовиками спецсредств против беженцев, которые находились на белорусской стороне границы, противоречит международным нормам и является их нарушением. Это можно расценивать как попытку прямой агрессии против Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение властям Гродненской области заняться размещением женщин и детей мигрантов в логистическом центре у границы с Польшей. Губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову поручили организовать раздачу питания и ночлег для женщин и детей из числа мигрантов.

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