Польша отказала Украине в передаче систем Patriot Дуда: Польша не может передать Украине системы Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

На совместной конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Польский политик сказал журналистам, что у него их попросту нет.

У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели, — признался Дуда.

Он пояснил, что развернутые в его стране системы принадлежат США. Дуда считает, что Польша находится под постоянной угрозой нападения России. С аналогичным заявлением выступил Науседа, который подчеркнул, что в Литве развернута только одна система Patriot. Она принадлежит Нидерландам и предназначена для тренировок.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба недавно посулил перейти к жестким мерам, раз его «добрая» дипломатия не принесла успеха. Он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что у Киева нет никакого представления о дипломатии. Там могут только попрошайничать или угрожать, подчеркнул эксперт.