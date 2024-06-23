Политолог увидел тайный смысл визита Путина в КНДР и Вьетнам Политолог Перенджиев: визиты Путина в КНДР и Вьетнам укрепят связи с Китаем

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин в ходе российско-вьетнамских переговоров

Поездки президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам имеют отношение к укреплению связей с Китаем, предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, Путин намерен добиться того, чтобы Вьетнам не стал инструментом агрессии США против Китая, а также заложить основу для подписания договора о стратегическом партнерстве с Китаем.

На мой взгляд, обе поездки Путина в КНДР и Вьетнам имеют отношение к Китаю. Северная Корея подписала с Россией договор о стратегическом партнерстве, и подобный договор она также подписывала с Китаем. Полагаю, что это был намек Поднебесной с предложением и нам подписать с республикой такой же договор. Все-таки Китай ведет очень осторожную политику и не идет на такое же сближение, как КНДР, например. Посещая Ханой, президент в первую очередь ставил задачу, чтобы Вьетнам не стал инструментом агрессии против Китая. И не позволил размещать США ракеты средней дальности на своей территории, — подчеркнул Перенджиев.

Он добавил, что одним из ключевых моментов переговоров Путина во Вьетнаме стало то, что КНДР и Вьетнам не будут вступать ни в какие враждебные блоки. Это позволит расширить понятие коллективной безопасности.

То есть Вьетнам не станет «оружием» США, а ему ничего не будет грозить в случае подписания договора о стратегическом партнерстве России и Китая, — пояснил политолог.

Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом 19 июня. Он провел переговоры с главой государства, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром и председателем Национального собрания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Путина в Ханой, заявил о планах США по давлению на партнеров России, в том числе на Вьетнам. По его словам, Москва предлагает сотрудничество, построенное исключительно на взаимной выгоде и отвечающее интересам союзников.