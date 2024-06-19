Путин прибыл с визитом во Вьетнам Путин прибыл во Вьетнам в рамках государственного визита

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам в рамках государственного визита, передает пресс-служба Кремля. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя.

Путин проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В частности, он обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

Ранее российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.

До этого Путин выразил надежду, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. В 2023 году товарооборот между РФ и Вьетнамом вырос на 8%, а в первом квартале текущего года — более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, напомнил глава государства.

Кроме того, Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Около 10 лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию, резюмировал президент.