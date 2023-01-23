Политолог: Турция на фоне попыток Швеции вступить в НАТО продолжит торги Политолог Гущин: Турция на фоне попыток Швеции вступить в НАТО продолжит торги

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Турция на фоне попыток Швеции вступить в НАТО продолжит торги, чтобы доказать, что с Анкарой нужно считаться, считает политолог и востоковед Олег Гущин. В беседе с «360» эксперт отметил, что для Швеции не имеет значения, кого принимать в своей стране, поэтому сложилась проблемная ситуация с курдами, которых требует выдать турецкое правительство.

Швеция от своего либерализма сгнила, как портянка в сапоге. Но все-таки важно понимать, что это независимое государство, которое пускает к себе тех, кого хочет, это их дело. Так что некоторое время торг будет еще продолжаться, — считает политолог.

Сейчас главная цель Эрдогана — показать, что Турция в Альянсе занимает не последнее место, этим и объясняется его требование выслать из Швеции курдов, рассказал Гущин.

Чтобы доказать это, они требуют выдать курдов, готовы прислать уголовные дела на них. [Они говорят: ] пожалуйста, вышлите их из Швеции, тогда вы докажете, что вы наших врагов не привечаете. Это продолжение великодержавного курса, — разъяснил востоковед.

По мнению Гущина, Турция сможет еще долгое время добиваться мелких преференций, так как Швеция и Финляндия не сильно нужны в НАТО. При этом, отметил эксперт, Швеция как будто сама затягивает процесс вступления согласованными акциями, на которых сжигают Коран. Шансов на продолжение протестов мало, по словам политолога, но нельзя исключать, что акции продолжатся.

В Швеции активисты ранее сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Разрешение на проведение акции выдали местные власти. По словам шведского радикала Палудана, акция организована для демонстрации полной свободы слова. В ответ на это 22 января в Турции местные жители сожгли шведские флаги. По стране начались акции протеста, а турецкие власти заявили, что готовы заблокировать вступление Швеции в НАТО.