Я считаю, что в подобных условиях Россия, Китай и Северная Корея должны создать ядерный союз. Это в разы повысит систему нашей безопасности, кроме того, таким образом мы жестко осечем США, которые стараются нарастить военную мощь и разместить все больше оружия на различных территориях. Единственное, нужно будет объявить амнистию Северной Корее, которая считается ядерной державой. В нынешних условиях это необходимо сделать, чтобы эффективно противостоять ядерной и ракетной агрессии со стороны США. Если мы создадим также ракетный и противоракетный союзы, Россия сможет наконец-то чувствовать себя в безопасности. Подобное объединение, возможно, также заинтересует Индию, Пакистан, Иран и Саудовскую Аравию, — заявил Перенджиев.