Пентагон назвал Россию и Китай главными ядерными угрозами

Фото: Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Министерство обороны США в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения отметило увеличение риска применения химического, биологического и ядерного вооружения. В документе Россию и Китай назвали главными угрозами в этой сфере.

В то время как КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области оружия массового уничтожения, КНДР, Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться, — говорится в публикации.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ядерная угроза достигла уровня времен холодной войны. По его словам, это произошло из-за геополитического недоверия и соперничества, однако человечеству следует ликвидировать этот вид оружия и ввести полный мораторий на его испытание. Также Гутерриш призвал все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, незамедлительно сделать это.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что единственным условием установления долгосрочного мира на Земле может стать появление нового типа оружия. Он считает, что ядерное вооружение уже не является фактором сдерживания, а «оглушительная победа» не сможет обеспечить безопасность на долгий период.