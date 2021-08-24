Политолог описал состав нового правительства «Талибана»

«Талибан» (запрещено в РФ) может предложить какое угодно правительство, но оно в основном будет состоять из пуштунов, из которых в большинстве своём состоит движение. Об этом Lenta.ru рассказал профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра.

Талибы могут сформировать коалицию совместно с другими политическими силами, чтобы снизить недовольство своим приходом к власти, — считает эксперт.

Однако в конце концов талибы навяжут свою модель управления государством и со временем исключат всех других партнёров, отметил политолог.

Кроме того, возможные экономические проблемы и грядущая изоляция от мира могут вынудить «Талибан» вернуть членов бывшей администрации. Учитывая, что талибы мало разбираются в вопросах управления, будет сформировано инклюзивное правительство, где будут как и технократы, так и женщины-политики, и этому на стоит удивляться, подытожил Мисра.

Ранее профессор университета в Женеве Джавед Сангдель объяснил, почему движение «Талибан» не в состоянии управлять Афганистаном. Так, по его мнению, талибы распустили гражданские службы и не организовали ничего, что выполняло бы их работу. Теперь в условиях кадрового голода нет никаких перспектив хотя бы затормозить развитие кризиса в стране.