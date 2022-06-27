Политолог оценил выход Украины из соглашений по ядерной безопасности Политолог Анпилогов: выход Украины из соглашений по ядерной безопасности крайне опасен

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Знак радиационной опасности

Выход Украины из соглашений по ядерной безопасности крайне опасен, заявил директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов изданию Pravda.Ru. Он отметил, что речь идёт в основном о ядерной энергетике, а не о военной сфере.

Соглашения касаются в первую очередь не военной сферы, хотя и её тоже, а вопросов мирного атома, в котором у Украины нет своих компетенций. Киев их получал для своей ядерной энергетики именно от Российской Федерации. Разорвутся отношения Госатомнадзора Украины и Госатомнадзора нашей страны. Это крайне опасно, — сказал Анпилогов.

Он добавил, что украинская атомная энергетика основана на советских технологиях и западные специалисты не знают, как с ними работать. Это очень опрометчивый шаг для Киева, считает политолог. Теперь рядом с российскими границами находится страна, с которой нет взаимопонимания и в которой четыре АЭС, а также около десяти других ядерных объектов.

О том, что Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности в связи с ведущейся ею военной операцией, сообщила на странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Государственная инспекция ядерного регулирования страны. В частности, украинская сторона прекращает действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.