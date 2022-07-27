Политолог оценил влияние санкций на сотрудничество Китая с Россией Политолог Асафов: Китай не откажется от сотрудничества с Россией из-за санкций

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Китай не перестанет сотрудничать с Россией и отказываться от закупки энергоносителей даже в том случае, если США введут санкции, рассказал политический аналитик Александр Асафов. Менять достигнутые договоренности несвойственно для китайской модели ведения бизнеса, заявил он в разговоре с Lenta.ru.

Когда обсуждаются различные сделки и договоренности в духе нового прагматизма, все забывают, как именно Китай принимает решения и какой логикой руководствуется. В отличие от США Китай не меняет достигнутых договоренностей, они принимаются на десятилетия. И, раз уж сотрудничество между двумя нашими странами решено было развивать, от этого соглашения тоже не отойдут, — отметил эксперт.

Политолог добавил, что китайский подход к бизнесу предполагает принятие долгосрочных решений и заблаговременный просчет всех рисков. По его словам, попытка санкционного давления с целью повлиять на договоренности с Россией встретит отпор со стороны китайского МИД и Министерства обороны.

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио ранее представил законопроект о санкциях в отношении Китая за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России. По мнению Рубио, покупая нефть у России, в КНР поддерживают её спецоперацию на Украине. Законопроект уже получил поддержку от сенаторов Кевина Крамера и Рика Скотта. Против этой инициативы уже выступил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, такие меры являются противозаконными. Китай и Россия осуществляют торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения, утверждает спикер министерства.