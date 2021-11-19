Политолог объяснил признание Болгарией Крыма российским

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, почему Болгария признала Крым российским. София устала враждовать с Москвой, к тому же много потеряла при отказе от «Южного потока», пояснил политолог радио Sputnik.

Сейчас не Турция, а Болгария была бы газовым хабом на Балканах и зарабатывала бы на этом большие деньги. Я думаю, что в Болгарии это понимают. То же самое касается и других стран Европы, которым сотрудничество с Россией сулит экономические выгоды, — рассказал эксперт.

Безпалько отметил, что противостояние с Россией оборачивается большим ущербом для европейских государств. Так, проект «Южный поток» был свёрнут из-за неконструктивной позиции ЕС. Затем Россией был организован «Турецкий поток», по которому газ поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы по турецкой территории. Болгария осталась от всего этого в стороне.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве из-за слов президента Румена Радева о российском Крыме и потребовали их опровержения, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Во время предвыборных теледебатов болгарский лидер Радев заявил, что на настоящий момент «Крым является российским».