Политолог объяснил нежелание КНР идти на контакт с США Политолог Кашин назвал привычку США выдвигать требования препятствием для переговоров с КНР

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

В Белом доме постоянно заявляют о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайские власти не выражают желания идти на контакт, отметил в беседе с Lenta.ru эксперт-китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, это связано с тем, что в Китае не считают продуктивными переговоры, проходящие в форме ультиматумов с американской стороны.

Эксперт привел в пример телефонный разговор Си Цзиньпина и Джо Байдена, состоявшийся в июле 2022 года.

Судя по тому, что мы о нем знаем, он прошел плохо, сопровождался попытками американской стороны предъявлять Китаю какие-то требования, связанные с военной активностью вокруг Тайваня. Какого-то компромисса и желания двигаться вперед там не наблюдалось, и вообще разговор происходил в жесткой манере, — рассказал политолог.

Кашин объяснил незаинтересованность китайцев в контактах с США разным видением самой природы этих контактов. По его мнению, американцы видят их в духе выдвижения со своей стороны каких-то требований и угроз. В связи с этим Китай в своей внешней политике придерживается линии по уклонению от общения, считает китаист.

Ранее глава Минобороны КНР Ли Шанфу заявил о новой эпохе отношений с Россией. На встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным он охарактеризовал отношения между двумя странами как крайне стабильные и основанные на принципах невмешательства и непротивостояния третьим сторонам.