Политолог не исключил провокаций на заседании Совбеза ООН Политолог Светов не исключил провокаций США при выступлении Лаврова на Совбезе ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 24–25 апреля донесет до всего мира позицию России по сложившейся международной обстановке, предположил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. По его словам, Лавров в своей речи изложит взгляды на положение в мире, прокомментирует новую внешнеполитическую стратегию РФ, затронет тему размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии и вопросы специальной операции на Украине. При этом в ходе выступления российского министра следует ждать провокаций, уверен политолог.

США и союзники постараются устроить обструкцию, не исключен выход дипломатов из зала. Или же в онлайн-формате начнет свое выступление Зеленский, — высказал мнение эксперт.

Что касается возможной встречи Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, то если будет просьба о встрече, российская сторона ответит на нее положительно, добавил политолог.

Недопуск российских журналистов на заседание ООН Светов назвал неудивительным.

Американцы ведут себя как хозяева. Это в их стиле. Думаю, что недопуск журналистов из России стал попыткой сделать так, чтобы информацию с заседания давали только западные СМИ. Но, думаю, что Мария Захарова очень опытная и сделает так, чтобы нашу точку зрения донесли до всех, — выразил уверенность политолог.

Заседание Совета Безопасности ООН пройдет в Нью-Йорке 24–25 апреля. Известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл в США.