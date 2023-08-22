Политолог назвал цель визита генсека ООН на саммит БРИКС Политолог Асафов: генсек ООН попытается продавить зерновую сделку

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС попытается продавить необходимость зерновой сделки в том виде, в котором ее видят США, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, это связано с голодом в ряде стран мира и с подорожанием зерновых и прочих товаров на 15% после выхода России из черноморской инициативы.

Помимо выраженной позиции по поводу достижения мира во всем мире и на некоторых конкретных участках, я думаю, что одним из лейтмотивов будет необходимость возобновления зерновой сделки в том виде, в которой ее видят американцы. Я считаю, что совершенно точно можно утверждать, что мы услышим эту пьесу, — сказал Асафов.

По его мнению, приезд Гутерриша имеет большой политический смысл. Учитывая, что генсек ООН также будет участвовать в саммите G7, он видит БРИКС равнозначной площадкой.

Ранее сообщалось, что Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22–24 августа. Президент этой страны Сирил Рамафоса заявил, что в период серьезных проблем, которые стоят в настоящее время перед человечеством, «ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала центром глобальных дел». По словам главы государства, организации нужна реформа, чтобы стать более «демократичной, представительной и эффективной».