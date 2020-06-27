Полицейские Гонконга задержали 53 протестующих

https://static.news.ru/photo/55c19f30-b94b-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские Гонконга задержали более полусотни участников протестных акций в материковой части города. Демонстранты собрались в районе Монгкок, протестуя против планов Пекина принять законопроект об обеспечении национальной безопасности.

Полиция задержала в общей сложности 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, по подозрению в участии в незаконных собраниях, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы полиции страны.

Уточняется, что стражи порядка неоднократно обращались к протестующим с просьбой разойтись, затем применили «минимальную силу для разгона», включая перцовые баллончики. В целом манифестанты вели себя мирно, особых беспорядков отмечено не было.

Массовые волнения начались в Гонконге в июне 2019 года из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Чтобы предотвратить беспорядки в дальнейшем, власти КНР разработали закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Он может быть утверждён уже 30 июня.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз призвал власти Китая следовать обещаниям, которые были даны в отношении Гонконга. Ранее власти США, Австралии, Канады и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Законопроект по национальной безопасности Гонконга предусматривает от правительства города возглавить основную часть правоприменительной практики. Также в Гонконге должны быть созданы новые институты власти, в частности Управление комиссара национальной безопасности КНР в специальном административном районе Гонконг. Предусматривается создание комиссии во главе с главой исполнительной власти, которая будет иметь в своём составе советника центрального правительства.