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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что возвращение Крыма в состав РФ является юридическим фактом, с которым нужно смириться сейчас или в будущем. По её словам, новая украинская власть должна перейти к конструктиву в решении крымского вопроса. Начать при этом нужно со снятия водной блокады и налаживания транспортного сообщения.

Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение, — сказала Поклонская в беседе с РИА Новости .

По её словам, в Киеве должны ответить на вопрос, какие причины побудили крымчан провести референдум и воссоединиться с Россией. Тогда, по слова депутата, «всё встанет на свои места».

Надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос, — заключила Поклонская.

Как писал News.ru, ранее, обращаясь к депутатам Верховной рады, Зеленский заявил, что одной из главных целей украинского парламента нового созыва является возвращение Крыма в состав государства.