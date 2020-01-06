https://static.news.ru/photo/f0d16310-3143-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана решили отложить похороны убитого американцами генерала Касема Сулеймани. Причина в огромном числе людей, желающих с ним проститься.

О переносе церемонии сообщает иранское Press TV. Дата похорон пока не известна.

Прощание с военным началось утром 7 января в его родном городе Керман. На улицы вышли десятки тысяч людей. Они несли траурные знамёна и флаги, а также портреты Сулеймани и скандировали лозунги, осуждающие действия «империалистических сил».

Согласно последней воле генерала, он должен быть похоронен в обычной солдатской могиле.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

6 января сенаторы от Демократической партии США обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации иранского генерала без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции, писал NEWS.ru.