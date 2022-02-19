Поезда с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые поезда с эвакуированными мирными жителями из Донбасса прибыли в Ростовскую область, об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что было доставлено более 800 человек. Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян ранее сообщил, что беженцев начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами.

Первые поезда с эвакуированными мирными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область, доставлены более 800 человек, — сообщает ТАСС.

Предполагается, что на границе людей будут пересаживать в автобусы. Чуприян подчеркнул необходимость обеспечить достаточное количество автобусов и размещение всех прибывших беженцев.

Врио главы МЧС РФ дополнительно распорядился обеспечить беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил 18 февраля днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек.