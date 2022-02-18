Беженцев из ДНР начнут вывозить в Россию поездами

Беженцев из самопровозглашённой Донецкой народной республики в субботу, 19 февраля, начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами. Об этом сообщил представитель МЧС ДНР на совещании с временно исполняющим обязанности главы МЧС РФ Александром Чуприяном.

В субботу начнёт работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость — 900 человек, — заявил представитель ДНР, его слова приводит РИА Новости.

Предполагается, что первый состав прибудет в регион в 09:20 по московскому времени. На границе людей намереваются пересаживать в автобусы.

Чуприян подчеркнул необходимость обеспечить достаточное количество автобусов и обеспечить размещение всех прибывших беженцев.

Ранее глава ДНР Данис Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. Это производится в связи с предполагаемым наступлением вооружённых сил Украины на непризнанные республики ДНР и ЛНР.