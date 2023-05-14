Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинское контрнаступление состоит из множества действий и целей, и ВСУ уже осуществляют некоторые из них в Донецкой области, заявил в интервью немецкому изданию Bild советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. При этом он отметил, что бои в Артемовске (Бахмуте) являются «прелюдией» к полноценному наступлению украинской армии. Он утверждает, что ВСУ уже перехватывают инициативу в городе. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Контрнаступление — это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются. <...> Уже есть небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. <...> Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться. <...> В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные силы страны в ходе контрнаступления столкнулись с нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.