Под Херсоном прошёл «Бессмертный полк» Акция «Бессмертный полк» прошла в Херсонской области

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В перешедшей под контроль России Херсонской области прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни местных жителей, передаёт РИА Новости. В областном центре участники мероприятия прошли по аллее Славы к Вечному огню. По словам местных жителей, раньше у них не было возможности «так ярко» почтить память дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину.

Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне её сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдём и вернём на место, — призналась участница акции.

Также в Херсоне на аллее Славы российские военные развернули полевую кухню и приняли участие в праздничном концерте.

Херсон в ходе специальной военной операции был взят под контроль российскими войсками в марте. 9 апреля над зданием администрации города и административным строением через дорогу подняли российский флаг, о чём сообщили местные жители.

Ранее заммэра Мариуполя Виктория Калачёва также заявила, что 9 мая в городе пройдёт «Бессмертный полк». По словам сопредседателя Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова, акция может состояться на территории Украины, если в ней захотят участвовать местные жители. При этом он отметил, что формат мероприятия будет зависеть от военно-политической обстановки.

В Киеве же празднование Дня Победы во время военного положения посчитали неуместным, городской совет предложил желающим возложить цветы к памятникам. 9 мая в столице Украины усилено патрулирование города, так как массовые собрания запрещены.