Почему Индию хотят переименовать в Бхарат, что значит новое название

Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Дели, Индия

Власти Индии собираются вернуть стране старое название Бхарат. Вопрос может быть вынесен на обсуждение на специальной парламентской сессии 18–22 сентября. Почему страну хотят переименовать?

Почему Индию хотят переименовать в Бхарат

Власти Индии захотели сменить название страны на Бхарат, отсылающее к древнейшему названию земель, на которых располагается современное государство. Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш сообщил в соцсетях, что официальные приглашения на ужин встречи G20, которая пройдет в Индии, разослали гостям уже от имени «президента Бхарата».

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — отметил он.

По информации The Economic Times, правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, внесет резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18–22 сентября. Политики указали, что название «Индия» было получено республикой от Британской империи в колониальном прошлом, поэтому «должно быть вычеркнуто из конституции».

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет... Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название „Индия“ было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название „Индия“ должно быть вычеркнуто из конституции», — заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.

Согласно Конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка «правительство Индии».

Что сказал специалист о переименовании Индии

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев заявил NEWS.ru, что планы правящей партии Индии по переименованию страны в Бхарат являются частью процесса, который ведется в националистическом ключе. По его словам, партия «Бхаратия джаната» уже давно меняет старые географические названия. Например, она переименовала Бомбей, Мадрас и Калькутту в Мумбай, Ченнай и Колкату.

Лунев отметил, что перечисленные города не являются для Индии историческими. Они были основаны англичанами и принадлежали ост-индской компании, но это не стало препятствием для «Бхаратия джанаты».

«Если переименовывают крупнейшие города-миллионники, теперь настало время названия самой страны. Я не думаю, что это какой-то ход перед саммитом G20. И на это не надо обращать внимание», — прокомментировал востоковед.

Какие еще страны сталкивались с переименованием

В декабре 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган «переименовал» страну. Он подписал указ о том, что новым экспортным брендом страны, направленным на повышение узнаваемости ее продукции во всем мире, станет Türkiye. Теперь турецкую продукцию представляют под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Данный термин используют при переписке с зарубежными странами-партнерами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Реджеп Тайип Эрдоган

12 февраля 2019 года соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония официально вступило в силу.

«Уважаемые сограждане, это историческое решение. Мы представляем вам и миру новое название республики с переводом на все языки для повсеместного употребления. При этом название народа „македонцы“ и языка „македонский“ останутся неизменны», — говорил премьер-министр республики Зоран Заев в прямом эфире нескольких каналов.

Власти Мьянмы сменили официальное название страны и ее государственную символику в 2010 году. Название «Союз Мьянма» было заменено на «Республика Союз Мьянма». Вместо прежнего флага, представлявшего собой красное полотнище с синим прямоугольником, на котором была изображена различная символика, утвердили желто-зелено-красный триколор с белой звездой в центре. Также поменялся гимн страны.

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