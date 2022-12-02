«Поцелуй смерти»: на Fox высмеяли рукопожатие Байдена и Макрона

Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch /Global Look Press

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон

В эфире американского телеканала Fox News ведущий Джесси Уотерс высмеял «слишком долгое рукопожатие» президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Американский лидер не отпускал руку своего коллеги более 30 секунд. Журналист саркастично предположил, что это мог быть «ирландский силовой» (намек на происхождение Байдена. — NEWS.ru), или «поцелуй смерти».

Сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал что делать. Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти? — иронично поинтересовался Уотерс.

По мнению журналиста, по сей день Байден был не слишком успешен в том, чтобы произвести на Макрона впечатление. Ведущий напомнил, как в прошлом году французский лидер критиковал президента США за вывод войск с территории Афганистана.

Ранее фотография Джо Байдена и Эммануэля Макрона за столом с мороженым стала предметом насмешек пользователей Twitter. На снимке главы государств со своими супругами сидят за столом с десертом, президенты лакомятся мороженым.

Кадр сделан в ресторане Fiola Mare, отмеченном Michelin. Отмечается, что Байден посещает заведение не в первый раз, за что его поблагодарил повар ресторана.