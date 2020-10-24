Победа Трампа: Барретт официально стала судьёй Верховного суда США

https://static.news.ru/photo/0fe0b812-1804-11eb-9996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

После утверждения Сенатом кандидатуры Эми Кони Барретт на пост нового судьи Верховного суда США в Белом доме прошла церемония её приведения к присяге, что окончательно ознаменовало победу президента Дональда Трампа в битве за «республиканский» состав высшего судебного органа страны.

Церемония приведения Барретт к присяге прошла на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию церемонии вели все центральные американские телеканалы. Дональд Трамп назвал этот день «историческим» и отметил, что судья Барретт на своём новом посту будет отстаивать идеалы равенства, свободы и справедливости, передает РИА Новости.

Я буду выполнять свою работу без страха и пристрастия, независимо от политических подразделений и моих собственных предпочтений, — произнесла Барретт, принимая присягу.

Она добавила, что будет бороться за ценности демократической республики и её Конституцию. Ранее 26 октября Сенат Конгресса США утвердил Барретт 52 голосами против 48.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп 29 сентября официально внёс на рассмотрение Сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост одного из судей Верховного суда, освободившийся после смерти 18 сентября 87-летнего «ветерана» Рут Бейдер Гинзбург.

Барретт называют креатурой Трампа, который хочет упрочить влияние республиканцев на американскую политику в целом. Аналитики и политологи уже называют назначение Барретт политической победой Трампа над демократами.

Отметим, что пост одного из девяти судей Верховного суда — крайне почётная должность. Более того, состав судей оказывает непосредственное влияние на политику США и вообще судьбу страны с юридической точки зрения. После смерти от рака старейшей судьи Рут Бейдер Гинзбург в высшем органе осталось восемь человек, пять из которых были назначены президентами-республиканцами. Дональд Трамп назначил двоих из них.