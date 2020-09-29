Трамп предложил сенату кандидатуру Барретт на пост в Верховном суде США

https://static.news.ru/photo/ace29fd8-0295-11eb-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп официально внёс на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост одного из судей Верховного суда, освободившийся после смерти 18 сентября 87-летнего «ветерана» Рут Бейдер Гинзбург.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, кандидатура Барретт, представляющей штат Индиана, была направлена на утверждение в Сенат Конгресса США, передаёт РИА Новости.

Добавим, что пост одного из девяти судей Верховного суда — крайне почётная должность. Более того, состав судей оказывает непосредственное влияние на политику США и вообще судьбу страны с юридической точки зрения. После смерти от рака старейшей судьи Рут Бейдер Гинзбург в высшем органе осталось восемь человек, пять из которых были назначены президентами-республиканцами. Дональд Трамп назначил двоих из них.

Барретт называют креатурой Трампа, который хочет упрочить влияние республиканцев на американскую политику в целом. И если сенат, где у республиканцев большинство, способен поддержать эту инициативу президента, то палата представителей с большинством у демократов может воспрепятствовать этому.

В качестве примера влиятельности Верховного суда США можно вспомнить решение от июля 2020 года о признании половины территории штата Оклахома принадлежащей коренному населению Северной Америки — индейцам, сообщал NEWS.ru.

Однако Трампу интересны были бы другие решения. Например, Верховный суд США в июле также поддержал решение о передаче различных финансовых документов Трампа суду Нью-Йорка в рамках расследования дела о выплатах двум женщинам, с которыми у него якобы была связь. Сам Трамп был крайне недоволен этим решением и называл решение судей политическим.