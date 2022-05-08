Пленный комбриг ВСУ назвал американские «Джавелины» бесполезными Пленный комбриг ВСУ Баранюк: «Джавелин» бесполезен в городских боях, постоянно «что-то мешает»

Солдат украинской армии держит переносное противотанковое оружие США Javelin / Фото katatonia82 / Shutterstock.com

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» (Javelin) бесполезен в городских боях, передаёт РИА Новости показания пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка. По его словам, украинским морпехам не удалось сделать ни одного пуска, потому что в процессе постоянно «что-то мешало».

Джавелин себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боёв. Не смогли мы сделать ни одного пуска, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие, потому что постоянно что-то мешало, — пояснил он.

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен в Мариуполе после попытки покинуть завод «Азовмаш», расположенный северо-западнее «Азовстали». Баранюк и начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий.

25 апреля в Пентагоне заявили о подготовке к отправке на Украину зенитных комплексов Stinger, ПТРК Javelin и другого оборудования.

Позже военнопленный ВСУ рассказал о том, что поставляемое странами Запада вооружение, такое как ПТРК Javelin и гранатомёты NLAW, часто оказывалось просроченным и давало осечки. По его мнению, военная помощь США «слишком перехвалена», поскольку большинство снарядов разрывается в воздухе, не долетая до цели.