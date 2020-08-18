Пластикового мусора в океане оказалось в 10 раз больше, чем считалось

https://static.news.ru/photo/e3b7bac6-e16a-11ea-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Новая оценка объема пластикового мусора в Атлантике превысила прежнюю почти в 10 раз. Об этом заявили британские океанологи.

Исследование британских учёных показало, что в верхних слоях Атлантического океана, на глубине до 200 метров, плавает от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора, сообщает научный журнал Nature Communications. Отмечается, что это помог выявить новый метод, когда исследовались и глубины океана.

Мы провели первые подобные замеры по всей Атлантике, начиная с берегов Британии и заканчивая Фолклендскими островами, — заявила океанолог из Национального океанографического центра Великобритании и один из авторов исследования Екатерина Поборцева.

Поборцева и её коллега Ричард Лэмпитт проплыли практически всю Атлантику на борту исследовательского судна «Джеймс Кларк Росс», периодически собирая пробы воды с разных глубин.

Проанализировав их содержимое, учёные выловили все частицы полиэтилена, полипропилена и полистирола — трех самых распространенных форм пластика — и оценили их массу и объем во всей верхней прослойке Атлантического океана. Оказалось, что раньше его объем значительно недооценивали. По оценкам ученых, она составляет не 2 млн тонн, как считали раньше, а от 12 до 21 млн тонн.

Если мы предположим, что концентрация пластикового мусора по тому же принципу меняется по всей толще океана, то в водах Атлантического океана должно скрываться около 200 млн тонн мусора, — заявил Лэмпитт.

По данным ООН, каждый год в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора. В Мировой океан попадает около 8 млн тонн. Многочисленные исследования показали, что в мышечной ткани и желудках большинства рыб и морских животных были обнаружены полусинтетические целлюлозные волокна, которые используются в текстильной промышленности. Установлено, что частицы размером в 150 микрометров попадают в организм человека и не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Неизвестно, насколько негативными являются такие последствия. Ученые предполагают, что пластик может быть переносчиком опасных токсинов.

NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.