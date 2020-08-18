Пластикового мусора в океане оказалось в 10 раз больше, чем считалось

Новая оценка объема пластикового мусора в Атлантике превысила прежнюю почти в 10 раз. Об этом заявили британские океанологи.
Исследование британских учёных показало, что в верхних слоях Атлантического океана, на глубине до 200 метров, плавает от 12 до 21 млн тонн пластикового мусора,
Мы провели первые подобные замеры по всей Атлантике, начиная с берегов Британии и заканчивая Фолклендскими островами, — заявила океанолог из Национального океанографического центра Великобритании и один из авторов исследования Екатерина Поборцева.
Поборцева и её коллега Ричард Лэмпитт проплыли практически всю Атлантику на борту исследовательского судна «Джеймс Кларк Росс», периодически собирая пробы воды с разных глубин.
Проанализировав их содержимое, учёные выловили все частицы полиэтилена, полипропилена и полистирола — трех самых распространенных форм пластика — и оценили их массу и объем во всей верхней прослойке Атлантического океана. Оказалось, что раньше его объем значительно недооценивали. По оценкам ученых, она составляет не 2 млн тонн, как считали раньше, а от 12 до 21 млн тонн.
Если мы предположим, что концентрация пластикового мусора по тому же принципу меняется по всей толще океана, то в водах Атлантического океана должно скрываться около 200 млн тонн мусора, — заявил Лэмпитт.
По данным ООН, каждый год в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора. В Мировой океан попадает около 8 млн тонн. Многочисленные исследования показали, что в мышечной ткани и желудках большинства рыб и морских животных были обнаружены полусинтетические целлюлозные волокна, которые используются в текстильной промышленности. Установлено, что частицы размером в 150 микрометров попадают в организм человека и не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Неизвестно, насколько негативными являются такие последствия. Ученые предполагают, что пластик может быть переносчиком опасных токсинов.
NEWS.ru писал, что учёные Иркутского государственного университета (ИГУ) планируют создать карту распространения микропластика в озере Байкал.
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