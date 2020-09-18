Пираты угрожают убить захваченных в мае российских моряков

https://static.news.ru/photo/528a9faa-f9a7-11ea-9377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пираты угрожают убить российских моряков, захваченных на судах Djibloho и Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи. За них требуют выкуп.

Как сообщает «Московский Комсомолец», трое моряков из Симферополя и Севастополя находятся в плену с 9 мая. Пираты требовали выкупа от судовладельца, однако, не дождавшись денег, решили сообщить родным моряков о том, что больше не могут держать их в плену. Моряков угрожают расстреливать по одному, сообщила Ирина Перфильева — жена похищенного электромеханика Алексея Перфильева.

Отмечается, что один из россиян ранен в ногу. Моряки жалуются, что их мало кормят и часто не дают даже воды.

Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом у морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Эксперты связывают активизацию пиратов с тем, что судовладельцы стали чаще сообщать об атаках, а борьба с пиратством в других регионах ведётся успешнее.

Как передавал NEWS.ru, 8 сентября пираты напали на шедшее под флагом Либерии судно Water Phoenix, принадлежащее нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen. Инцидент произошёл в Гвинейском заливе в 34 морских милях к югу от нигерийской столицы Лагоса. На корабле было 18 человек, из которых 11 — филиппинцы, остальные — россияне. Большей части экипажа удалось спрятаться в специально оборудованном помещении, однако двоих граждан России нападавшим всё-таки удалось захватить.