Пирата впервые задержали на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании уроженца Николаева, который захватил судно в Индийском океане. Мужчина требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории страны, когда гражданин Украины обвиняется в пиратстве.

Мужчина работал в компании, которая занимается обеспечением безопасности коммерческих судов. Он захватил один из кораблей, угрожая оружием. Злоумышленник потребовал изменить курс судна, а также денежное вознаграждение в размере $500 тысяч. С ним вступили в переговоры, во время которых он согласился вернуть корабль за $6 тысяч.

Затем украинец вернулся на базу охранной компании, где захватил её арсенал оружия. Он грозил потопить всё оружие, если ему не заплатят $100 тысяч. Ему отказали, тогда мужчина стал выкидывать оружие в воду, после чего его задержали. События происходили в нейтральных водах, из-за этого злоумышленника нельзя было привлечь к ответственности.

В СБУ рассказали, что пирата задержали в ходе спецоперации в Николаеве. Когда он вернулся на Украину, то несколько раз менял паспорт и места жительства.

В феврале в Николаеве задержали украинца, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России. Офис генерального прокурора страны сообщил, что мужчина был завербован российской спецслужбой и получил задание собирать информацию о новейшей военной технике.