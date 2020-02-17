https://static.news.ru/photo/3937f84a-51c3-11ea-b543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Украины вернула певице Maruv часть вещей, которые были украдены из её автомобиля в центре Киева.

Артистке вернули часть похищенных вещей, — цитирует ТАСС сообщение главного управления Национальной полиции по Киеву.

В полиции добавили, что после проведения экспертизы певица сможет забрать и остальные свои вещи, которые были изъяты у злоумышленника.

Ограбление произошло 11 января в столице Украины в районе дома № 42 по улице Богдана Хмельницкого. Maruv обратилась в полицию с жалобой на то, что из её автомобиля похитили документы и новогодние подарки. Задержанный похититель оказался гражданином Грузии, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Maruv должна была представлять Украину на Евровидении-2019, однако отказалась от участия, заявив, что не хочет выступать с политическими лозунгами. В апреле 2019 года, как сообщал NEWS.ru, украинские подписчики Maruv в Instagram оказались шокированы признанием певицы в любви к российским поклонникам.