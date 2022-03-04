Песков заявил об отсутствии шансов на успех санкций против окружения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии шансов на успех у персональных санкций, призванных сподвигнуть адресатов на отказ от поддержки президента России Владимира Путина. Как пишет ТАСС, он также подтвердил введение персональных санкций США в адрес него самого.

Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть успешными. А всё остальное неважно, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что индиффeрентно воспринял своё включение в санкционный список Запада. По его cловам, ограничительные меры не заставят Россию изменить свою позицию в отношении Украины, а у российских чиновников нет ни активов, ни счетов на Западе.

Он также добавил, что эксперты давно наблюдают за тем, что Запад принимает дискриминационные меры по отношению к России. Однако сейчас всё это предельно концентрировано и, «что называется, маски сняты». Пресс-секретарь президента пожелал российским потребителям не реагировать на санкции чересчур эмоционально и обождать, пока эти эмоции поутихнут. По его мнению, этого следует ожидать в течение нескольких дней.