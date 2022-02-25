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Песков заявил, что Киев предложил новое место для переговоров

Песков: Киев предложил для переговоров Варшаву вместо Минска
18:43, 25 февраля 2022
Песков заявил, что Киев предложил новое место для переговоров Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила другое место — Варшаву, передаёт ТАСС. При этом он добавил, что после этого Киев взял паузу.

После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу, — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал NEWS.ru, что российская сторона не ожидает прибытия в Минск президента Украины Владимира Зеленского на переговоры. По его словам, в случае организации такой встречи в ней будут участвовать представители основных ведомств двух стран, но не президенты. 

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что несмотря на возможные переговоры Москвы и Киева, задачи российской военной операции остаются актуальными. 

25 февраля Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру сесть за стол переговоров.

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