Песков заявил, что Киев предложил новое место для переговоров
Песков: Киев предложил для переговоров Варшаву вместо Минска
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:43, 25 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила другое место — Варшаву, передаёт ТАСС. При этом он добавил, что после этого Киев взял паузу.
После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу, — сообщил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал NEWS.ru, что российская сторона не ожидает прибытия в Минск президента Украины Владимира Зеленского на переговоры. По его словам, в случае организации такой встречи в ней будут участвовать представители основных ведомств двух стран, но не президенты.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что несмотря на возможные переговоры Москвы и Киева, задачи российской военной операции остаются актуальными.
25 февраля Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру сесть за стол переговоров.