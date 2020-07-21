Песков: у Путина пока нет в планах контактов с Макроном и Меркель

https://static.news.ru/photo/f1dc21e6-cb49-11ea-b70c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается по телефону обсуждать идеи проведения саммита «нормандской четвёрки» с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Пока в планах нет, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает согласования даты встречи в «нормандском формате», Франция и Германия подтвердили готовность.

«Нормандском формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подписали итоговое коммюнике, предполагавшее дальнейшее выполнение Минских соглашений, разработанных в 2015 году. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, Меркель и Путин обсудили заявления официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений. Они выступили против таких инициатив.