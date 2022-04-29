Песков: иностранных лидеров не пригласили на празднование 9 Мая в Москве

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров, поскольку нынешняя дата не является юбилейной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в этих мероприятиях также пока не предполагается.

На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали, — сказал представитель Кремля.

Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники. В их числе будет самолёт «Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты.

9 мая пройдёт авиашоу «Кубинский бриллиант». Элементы выполнят экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Выступление лётчиков завершится традиционно: штурмовики Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета российского флага.