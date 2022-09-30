Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО Народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных россиян в зону СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Первые мобилизованные россияне прибыли в зону проведения специальной военной операции, на территорию Донецкой Народной Республики, сообщает Народная милиция ДНР. Военные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает боевой опыт последних месяцев.

В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военному призыву в рамках мобилизации в первую очередь подлежат те, кто находится в запасе, имеющие военный опыт. Он добавил, что это требование должно выполняться неукоснительно. Президент отметил, что в рамках мобилизации были отмечены случаи ошибочного призыва, и призвал исключить подобные инциденты.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные возвращаются обратно в Саху.