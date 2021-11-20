Перестрелка в Иерусалиме попала на видео

В результате вооружённого нападения террориста в Старом городе Иерусалима один человек погиб, ещё четверо были ранены. Нападавший убит ответным огнём во время перестрелки с израильской полицией, сообщает AP. На кадрах видно, как группа полицейских настигла его в переулке, слышны выстрелы и крики людей.

В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении местной полиции.

В результате нападения палестинского террориста один человек получил критические ранения, ещё один — тяжёлые, три человека — лёгкие. Позже одна из жертв стрелка скончалась. Также медики подтвердили смерть нападавшего.

Инцидент произошёл возле оспариваемой святыни, которая известна евреям как Храмовая гора, мусульманам — как Харам эль-Шафир.

Весной этого года полиция на юге Израиля близ границы с сектором Газа нейтрализовала неизвестного, вооружённого ножом. До этого в Иерусалиме прошли беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 15 палестинцев. Они начались сразу после пятничной молитвы. Палестинцы стали забрасывать силовиков камнями.