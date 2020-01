Пара ранее сообщила, что планирует жить не только в Соединённом Королевстве, но и в Северной Америке. Где конкретно супруги собираются поселиться они не уточнили, однако многие обозреватели считают, что логичным выбором была бы Канада. Именно в Стране кленового листа герцог и герцогиня Сассекские провели последние шесть недель 2019 года.

Специалисты по безопасности полагают, что правительство Канады, скорее всего, будет иметь юридическое обязательство по обеспечению безопасности пары из-за её королевского статуса, пишет Reuters.