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Вероятный переезд герцогов Сассекских в Канаду может дорого обойтись местным налогоплательщикам. Об этом заявили эксперты в области безопасности, комментируя решение бывшей актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри отказаться от части своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи.

Пара ранее сообщила, что планирует жить не только в Соединённом Королевстве, но и в Северной Америке. Где конкретно супруги собираются поселиться они не уточнили, однако многие обозреватели считают, что логичным выбором была бы Канада. Именно в Стране кленового листа герцог и герцогиня Сассекские провели последние шесть недель 2019 года.

Специалисты по безопасности полагают, что правительство Канады, скорее всего, будет иметь юридическое обязательство по обеспечению безопасности пары из-за её королевского статуса, пишет Reuters.

Prince Harry and Meghan's possible move could be costly for Canadian taxpayers https://t.co/ner7VCWTd6 pic.twitter.com/sAa5gXAbcZ — Reuters (@Reuters) January 10, 2020

Стоимость переезда Меган Маркл и принца Гарри может составить миллионы долларов, говорит эксперт Майк Зимет, клиентами фирмы которого являлись американский сенатор Берни Сандерс и актёры Алек Болдуин и Лин-Мануэль Миранда.

Если они хотят частной защиты, то вокруг них должна быть построена целая машина, — пояснил Зимет.

Как сообщает LBC со ссылкой на инсайдера, близкого к семье, королева Елизавета II и принцы Чарльз и Ульям поручили своим помощникам найти «рабочее решение» о будущей роли герцогов Сассекских. Они попросили свои команды работать в темпе и прийти к результату за несколько дней, а не недель.

Решение внука отказаться от части полномочий разочаровало Елизавету II. Она и другие близкие узнали о намерениях принца Гарри и Меган Маркл из поста в соцсети, писал NEWS.ru.