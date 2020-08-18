Переболевший коронавирусом житель Гонконга снова заразился в Европе

https://static.news.ru/photo/8869bd6c-e139-11ea-87ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaochu/Xinhua/Global Look Press

Житель Гонконга, который четыре месяца назад переболел коронавирусом, снова заразился во время поездки в Европу. Предполагается, что случай инфицирования не имеет отношения к ситуации, когда в организме выздоровевших пациентов выявляются слабые остатки вируса.

Как считает микробиолог Юэн Квок-юн из Университета Гонконга, у 33-летнего пациента уровень вирусной нагрузки во второй раз оказался «довольно высоким».

Учёный не исключает, что мужчина заразился коронавирусом во время поездки в Испанию, где инфекция могла мутировать, а ослабленный иммунитет не справился.

Как сообщает радиостанция RTHK, у заразившегося не наблюдались симптомы заболевания при повторном тестировании.

Всего в мире коронавирусом заразились 21,8 млн человек, более 774 тыс. умерли, более 13,8 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 438 325 человек, на втором Бразилия — 3 359 570, на третьем Индия — 2 702 681.

Как ранее писал NEWS.ru, инактивированная вакцина китайской корпорации Sinopharm появится в продаже в декабре 2020 года. Её стоимость составит около $144. По словам секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня, выход вакцины на рынок станет возможным после завершения третьей фазы испытаний.