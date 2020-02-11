https://static.news.ru/photo/94a665fe-4d45-11ea-9cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство обороны США предоставило для публикации карту с отмеченными зонами повышенной активности кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Она должна продемонстрировать, что Москва и Пекин увеличивают интенсивность своих морских операций.

Карту опубликовало издание The Drive. Отмечается, что хотя не указан охваченный период времени и тип морских судов, заметна активность кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря. Ещё одной зоной интереса ВМФ России, судя по карте, является арктический регион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВМС США разместили новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 (SLBM) на подводных лодках для «сдерживания таких противников, как Россия». Замминистра обороны Джон Руда отметил, что ракеты продемонстрируют потенциальным противникам гарантию США реагировать на «любые угрозы», а также покажут, что у противников нет преимуществ.