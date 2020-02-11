Министерство обороны США предоставило для публикации карту с отмеченными зонами повышенной активности кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Она должна продемонстрировать, что Москва и Пекин увеличивают интенсивность своих морских операций.
Карту
Ранее NEWS.ru сообщал, что ВМС США разместили новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 (SLBM) на подводных лодках для «сдерживания таких противников, как Россия». Замминистра обороны Джон Руда отметил, что ракеты продемонстрируют потенциальным противникам гарантию США реагировать на «любые угрозы», а также покажут, что у противников нет преимуществ.
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