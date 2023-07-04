Пекин отменил визит Борреля в Китай

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Жозеп Боррель

Китай отменил запланированный на следующую неделю визит главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявила представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали. По ее словам, теперь КНР и ЕС придется искать альтернативные даты, передает Reuters. Причины отмены визита не называются.

К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы, — заявила Массрали.

4 июля Bloomberg со ссылкой на посла Евросоюза в Пекине Хорке Толедо сообщил, что на следующей неделе Боррель отправится в Пекин для встречи с китайскими чиновниками, в том числе с главой МИД Китая Цинь Ганом. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что у них нет информации о визите.

До этого Боррель заявил, что отношения Евросоюза и Китая не будут развиваться нормально, если Пекин не убедит Москву «уйти с Украины». По его словам, КНР должна понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Боррель добавил, что Евросоюз не сможет выстраивать дружеские отношения с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».